Sahil turu faciayla bitti: 3 ölü

Rize'de buluşup çay içtikten sonra bir tur atmak için Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan 4 genç kızın otomobili, aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca kontrolden çıktı. Aydınlatma direğine çarpan araç karşı yola geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Alev alan otomobildeki 4 genç kızdan sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı ölürken, Ahsen Kandiş yaralı kurtuldu. Karşı taraftaki otomobilde bulunan 3 kişi de ağır yaralandı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Selinay Saral, otomobiliyle Çayeli ilçesine gelip, arkadaşları Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Ahsen Kandiş'i de alarak sahilde çay bahçesine götürdü. Burada çay içip sohbet eden 4 genç kız, saat 01.15 sıralarında evlerine dönmek için yeniden otomobile bindi. Bu sırada "Bir tur atalım" diyen Selinay Saral, Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı. Rize yönüne giden Selinay Saral, iddiaya göre Limanköy yakınlarında aşırı hızla girdiği virajı alamayıp kontrolü kaybetti.

OTOMOBİLLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Önce refüjdeki aydınlatma direği ve kaya parçasına çarpan otomobil, ardından karşı yola geçerek 53 EL 007 plakalı otomobile çarpıp alev aldı. Bu sırada 08 ACA 759 plakalı araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen iki otomobili söndürürken, yapılan incelemede sürücü Selinay Saral (22), Gamze Saklı (19) ile Nilay Bilgin'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği, çarpma sırasında açılan kapıdan fırlayan Ahsen Kandiş'in (21) ise yaralı kurtulduğu belirlendi. 53 EL 007 plakalı araçta bulunan Ahmet Hamdi Özdal (65), İshak Beyaz (67) ve Sadık Namoğlu (50) ise ağır yaralandı. Özdağ ve Beyaz yoğun bakıma alınırken, Namoğlu'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hafif yaralanan üçüncü aracın sürücüsü Sezgin Çelik (37) tedavisinin ardından taburcu edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunmayan Ahsen Kandiş'in de tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Selinay Saral'ın anestezi teknikerliği stajı yaptığı ve ikinci üniversitede okuduğu öğrenildi. Gamze Saklı'nın ise kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, geçen yıl ATV'de yayınlanan "Gözleri Karadeniz" dizisinin Rize'deki çekimlerinde görev yaptığı belirtildi. Gamze Saklı'nın cenazesi dün toprağa verildi.



'BİRDEN HIZLANDI'

Kaza sırasında açılan kapıdan fırlayınca hafif yaralı kurtulan üniversite öğrencisi Ahsen Kandiş, "Çayeli Park'ta buluşup sohbet ettik ve çay içtik. Sonra Selinay, 'Bir tur atalım dağılırız' dedi. Nilay önde, Gamze ve ben arkada oturuyorduk. Önce yavaş gidiyorduk. Biraz ilerideki kavşaktan da geri dönecektik. Ancak Selinay birden hızlandı. Nilay'ın 'yavaş' demesiyle bariyerlere çarptık. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.