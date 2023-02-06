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Giriş Tarihi: 6.2.2023 17:13 Son Güncelleme: 6.2.2023 17:18

Sahilde kaybolan Recep Solmaz'ın yakınları isyan etti

İstanbul Sarıyer'de 4 kişilik arkadaş sahil kenarında özçekim yaptığı sırada denize düşerek kaybolan Recep Solmaz’ın yakınları sahile korkuluk ve bariyer yapılmamasına isyan ettiler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sahilde kaybolan Recep Solmaz’ın yakınları isyan etti

İstanbul'da Pazar gününden itibaren başlayan olumsuz hava şartlarına rağmen Sarıyer Rumeli Hisarı'na gelip özçekim yaparken 110 kilometre şiddetinde esen rüzgardan dolayı ayağı kayarak denize düşen ve kaybolan Recep Solmaz'ın bulunması için deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları başlattı.

Fırtına nedeniyle akşam saat 21.30 sıralarında denize düşüp kaybolan Recep Solmaz'ın izine rastlamak için sabaha kadar arama çalışmaları devam etti. Torunu kaybolan Zeki Karakuş, amcası Şükrü Solmaz ve amcaoğlu Mehmet Kabay, arama çalışmalarını yakından takip etti.

Torununun tekstil işinde çalışırken arkadaşları ile birlikte Rumeli Hisarı sahil şeridine gelip denize düştüğünü belirterek, "Torunum özçekim yaparken ayağı kayıp korkuluk ve bariyer olmadığı için denize düşmüş. Eğer Büyükşehir Belediyesi sahil şeridinde bariyer ve korkuluk yapsaydı. Hiç olmasa onlara takılıp denize düşmezdi. Ekipler yoğun şekilde arama yaparken torunumun izine rastlayamadılar. Torunumun denizde kaybolmasını istemiyorum arama çalışmalarının dahada yoğunlaştırılarak bulunmasını istiyorum" dedi.

Sahil Güvenlik ekipleri ise botlarla denizde arama çalışmasını sürdürdüklerini deniz şartlarının olumsuz olmasından dolayı dalgıç ekiplerinin havanın biraz olsun düzelmesini beklediklerini çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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Sahilde kaybolan Recep Solmaz'ın yakınları isyan etti
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