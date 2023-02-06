Sahilde kaybolan Recep Solmaz’ın yakınları isyan etti

Fırtına nedeniyle akşam saat 21.30 sıralarında denize düşüp kaybolan Recep Solmaz'ın izine rastlamak için sabaha kadar arama çalışmaları devam etti. Torunu kaybolan Zeki Karakuş, amcası Şükrü Solmaz ve amcaoğlu Mehmet Kabay, arama çalışmalarını yakından takip etti.

Torununun tekstil işinde çalışırken arkadaşları ile birlikte Rumeli Hisarı sahil şeridine gelip denize düştüğünü belirterek, "Torunum özçekim yaparken ayağı kayıp korkuluk ve bariyer olmadığı için denize düşmüş. Eğer Büyükşehir Belediyesi sahil şeridinde bariyer ve korkuluk yapsaydı. Hiç olmasa onlara takılıp denize düşmezdi. Ekipler yoğun şekilde arama yaparken torunumun izine rastlayamadılar. Torunumun denizde kaybolmasını istemiyorum arama çalışmalarının dahada yoğunlaştırılarak bulunmasını istiyorum" dedi.