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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:13 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:13

Şahindere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Balıkesir Şahindere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Ülkemizde doğal güzellikleri ile ön plana çıkan çok sayıda kanyon vardır. Bu kanyonlardan biri de Şahindere Kanyonu'dur. Kanyonu ziyaret etmek isteyen kişiler öncelikle kanyonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Konu ile ilgili öncelikle Şahindere Kanyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna cevap bulunmalıdır. Ayrıca Balıkesir Şahindere Kanyonu giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu sorularına cevap bulunmalıdır.

Şahindere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Balıkesir Şahindere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Kanyonlar genellikle akarsu yataklarında oluşan çöküntü neticesinde oluşan doğal yapılardır. Eşsiz manzaraya sahip olan bu alanlar doğa tutkunları tarafından ziyaret edilmektedir. Şahindere Kanyonu nerede ve nasıl gidilir sorusu araştırılarak bu ziyareti nasıl gerçekleştireceğinize karar verebilirsiniz. Bunun yanında Balıkesir Şahindere Kanyonu Giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu soruları da genel kültür ve gezi planı açısından önemlidir.

Şahindere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Şahindere Kanyonu, Balıkesir ilinin Edremit ilçesi sınırları içinde bulunan doğal bir kanyondur. Söz konusu kanyon Kaz Dağları Milli Parkına oldukça yakın bir yerdedir. Özellikle doğa turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerin bu kanyonu ziyaret ettiği görülür. Çok ilgi gören bu kanyon, yapılan yatırımlar ile sürekli gelişmektedir. Kanyon ayrıca yüzmek için de uygun bir yerdir.

Edremit ilçesinin Altınoluk Belgesine sadece 2 km mesafede bulunan kanyona pratik şekilde ulaşmanız mümkündür. Altınoluk Beldesine geldikten sonra Şahindere Kanyonu tabelasını takip ederek buraya ulaşmanız mümkündür. Kanyonun Balıkesir şehir merkezine mesafesi yaklaşık 115 km'dir.

Balıkesir Şahindere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Şahindere Kanyonu sabah 08:00 ile akşam 18:00 arası ziyaret edilebilir. Kanyonu ziyaret etmek isteyenler için 2023 yılı için 5 TL giriş ücreti belirlenmiştir. Kanyon ziyareti esnasında müzekart geçerli değildir. Oksijeni bol olan bu kanyonda fotoğraf çektirmek için de çok uygun alanlar vardır.

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Şahindere Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Balıkesir Şahindere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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