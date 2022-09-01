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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:21 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:21

Şahinler Tabiat Parkı Nerede? Şahinler Tabiat Kamp Alanı Nereye Yakın, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Şahinler Tabiat Parkı, kamp ve piknik amacı ile kullanılan ve bu manada önemli bir konuma sahip doğal güzelliklerden bir tanesidir. Özellikle kampçılar ve piknik yapmak isteyen insanların Şahinler Tabiat Parkı nerede, nereye yakın gibi soruların yanıtlarını bilmesi gereklidir. Bu sayede kolay ve rahat bir şekilde parka ulaşım sağlayabilirler. Ayrıca ücret konusunda bir sürpriz yaşanmaması adına Şahinler Tabiat Parkının giriş ücretinin ne kadar olduğu da kampçılar ve piknik yapmak isteyen insanlar tarafından araştırılmalıdır.

Şahinler Tabiat Parkı Nerede? Şahinler Tabiat Kamp Alanı Nereye Yakın, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Şahinler Tabiat Parkı, 40 hektarlık bir alana kurulan içerisinde trekking ve hiking gibi pek çok aktivitenin yapılabileceği bir alandır. İçerisinde pek çok imkanın uygun fiyata sunulmasından dolayı pek çok turist için önemli bir mekandır. Genellikle bireyler; Şahinler Tabiat Parkına gelmeden önce araştırma yaparlar. Bu araştırma sonucunda bireyler Şahinler Tabiat parkı nerede, giriş ücreti ne kadar, nasıl gidilir ve nereye yakın gibi soruların yanıtlarını öğrenirler.

ŞAHİNLER TABİAT PARKI NEREDE?

Şahinler Tabiat Parkı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde yer alan, kamp ve piknik alanı olarak kullanılan doğa ile iç içe bir alandır. Ankara merkeze 107 kilometre, Kızılcahamam merkezine ise 30 kilometre, Bolu- Gerede merkezine 35 km uzaklıkta olan park, Ankara- Bolu yolu (D750) üzerinde yer almaktadır.

ŞAHİNLER TABİAT PARKINA NASIL GİDİLİR?

Şahinler Tabiat Parkına, Ankara üzerinden gitmek isteyen bireyler Kazan- Kızılcahamam ve Gerede istikametinden yaklaşık 1.5 saatlik bir araba yolculuğu sonrasında hedeflerine ulaşabilirler. Ayrıca Bolu ilimizden ulaşım sağlamak isteyen bireyler Gerede ilçesinden yaklaşık yarım saatlik bir araba yolculuğundan sonra Şahinler Tabiat parkına ulaşım sağlayabilir.

ŞAHİNLER TABİAT PARKI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Haftanın her günü insanlara pek çok hizmet veren bir kamp alanı olan Şahinler Tabiat Parkı'na giriş ücreti 2022 yılında araç başı 20 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu parka kamp yapmaya gelen kişilerden yalnızca araç ücreti değil, ek olarak kişi başı 50 TL kamp parası alınmaktadır.

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Şahinler Tabiat Parkı Nerede? Şahinler Tabiat Kamp Alanı Nereye Yakın, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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