Sahipsiz köpek saldırılarında 3 başkana soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında Muğla'nın CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Erzurum'un AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma, Şanlıurfa'nın DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma ve ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki Salih Polatoğlu ağır yaralandı. Ayrıca son iki yıl içinde ilçede 37 kişinin sahipsiz köpek saldırıları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı ifade edildi. Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin uygun biçimde yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesi'nde ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı kaydedildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin hayvan bakımevi kurma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma ve ön inceleme izni verildiği bildirildi.

'BAŞKASI DA YAŞAMASIN'

Erzurum'da geçen yıl mart ayında köpek saldırısına uğrayan Murat Tutar'ın dedesi Yafes Tutar, "Torunum bir yıldır psikolojik sorunlar yaşıyor. Kafasında yara izleri kaldı, okuldaki başarısı düştü. Biz yaşadık başkaları bu acıyı yaşamasın" dedi.