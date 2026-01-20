Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtardı: “Biz olmasaydık…”

Vücudunda ısırık izleri oluşan E.Ç., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İHA'ya özel açıklamalarda bulunan komşu Nurten Güven, yaşanan olay sonrası Elmadağ Belediyesi'ne köpek saldırı görüntülerini gönderdiklerini fakat akşama kadar hiçbir ekibin gelmediğini belirtti. Güven, ekiplerin ancak gece vakti gelip köpekleri götürdüklerini ifade etti.