Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? İşte Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm tarihi!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. OGM Pictures imzalı yapımın bu hafta yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışıyla birlikte "Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" soruları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?