Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? İşte Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm tarihi!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. OGM Pictures imzalı yapımın bu hafta yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışıyla birlikte "Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" soruları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?
Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Sahipsizler'in tekrar bölümü yayınlanacak.
Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Sahipsizler dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.