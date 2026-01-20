Sahte alçılı tetikçiye 24 yıl istendi

Hollanda'da uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Murat Küçük'ü kurşun yağmuruna tutarak öldüren motosikletli Ömer Y. ve silahı kullandığı iddia edilen Quenly L.C. hakkında Lahey'de 24 yıl hapis cezası istendi.Yapılan incelemede Ömer Y. ve Quenly L.C.nin saldırıyı gerçekleştirdikleri gün şüphe çekmemek için kollarını alçıya aldıkları, aslında kollarının kırık olmadığı belirlendi. Lahey'de önceki gün hâkim karşısına çıkan Ömer Y. ve Quenly L.C. hakkında 24 yıl hapis istenirken azmettirici olduğu iddia edilen "Jopie" lakaplı Türk vatandaşının kim olduğu araştırılıyor.