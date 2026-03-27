Sahte alkol çetesine ağır darbe vuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana sürdürdüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte alkol üreticilerine bir darbe indirdi. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında polis ekipleri Beylikdüzü'nden Pendik'e, Şişli'den Esenyurt'a kadar İstanbul'un her iki yakasında belirlenen adreslere baskın düzenledi. 11 ilçede toplamda 15 iş yeri, 3 araç ve 2 ikameti kapsayan 19 ayrı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 28 bin 168 litre sahte içki yapımında kullanılan ana madde, bin 845 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 9 profesyonel damıtma sisteminde kullanılan karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen hammadde ile yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretilebileceği öğrenildi. Bu miktar, binlerce insanın zehirlenme riskinin önüne geçildiğini gösterdi.

