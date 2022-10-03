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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:31 Son Güncelleme: 3.10.2022 10:40

Sahte alkolü sattığı kişi hayatını kaybetmişti... "Dezenfektan yapsın diye alkol sattım içki yapması için değil"

İstanbul Ümraniye'de geçen yıl ocak ayında doktora sahte içki içtiğini söylemeyen Fahri Çakır (54) kovid zannedilerek test yapılıp eve gönderildi. Ancak rahatsızlığı artıp yeniden doktora giden Çakır için çok geçti. Bir ay alkol zehirlenmesinden tedavi gören adam hayatını kaybetti.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sahte alkolü sattığı kişi hayatını kaybetmişti... Dezenfektan yapsın diye alkol sattım içki yapması için değil

İstanbul Ümraniye'de geçen yıl ocak ayında doktora sahte içki içtiğini söylemeyen Fahri Çakır (54) kovid zannedilerek test yapılıp eve gönderildi. Ancak rahatsızlığı artıp yeniden doktora giden Çakır için çok geçti. Bir ay alkol zehirlenmesinden tedavi gören adam hayatını kaybetti.

Fahri Çakır'ın arkadaşı Beytul Demir, içki üretiminde kullanılan alkolü Tarık Aşur isimli bir kişiden aldığını söyleyince Aşur hakkında soruşturma başladı.. Sağlığa zararlı metil alkol sattığı tespit edilen Aşur'un Çakır'ın ölümüne sebep olduğunu vurgulayan savcılık, "Ölümü öngörmesine rağmen eylemi gerçekleştirdi" dedi. 'Olası kastla öldürme' ve 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan dikkat çeken bir dava açtı.

İLLİYET BAĞI YOK: ÖLENE ALKOLÜ VERMEDİ

30 yıla kadar hapsi istenen Tarık Aşur, "Beytul'e dezenfektan yapımında kullanması amacıyla alkol sattım. İçki yapması için değil. Ne amaçla kullanacağını bilemezdim" dedi. Bu savunmanın ardından mahkeme, Beytul Demir'e satılan alkol dolayısıyla Fahri Çakır'ın vefatı arasında somut delil bulunmadığı, illiyet bağı kurulamadığını ve alkolün de Beytul tarafından ölen kişiye verildiğini belirterek sanığın beraatına karar verdi.

"Dezenfektan yapsın diye alkol sattım içki yapması için değil"

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Sahte alkolü sattığı kişi hayatını kaybetmişti... "Dezenfektan yapsın diye alkol sattım içki yapması için değil"
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