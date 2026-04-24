Sahte altın çetesine operasyon: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:26

İstanbul’da sahte altın üretip piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırarak haksız kazanç eden örgüt lideri Yüksel Atabay’ın tutuklandığı soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte altın üretip piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, sahte altınları kuyumculara ve döviz bürolarına satarak çok sayıda kişiyi zarara uğrattı ve bu yolla haksız kazanç elde etti.

ÖRGÜT LİDERİ TUTUKLANDI

Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt lider Yüksel Atabay ve 1 şüpheli ara yakalama ile gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Devam eden süreçte Atabay ile birlikte 9 şüphelinin örgütlü şekilde hareket ettiği ve bu zamana kadar 6 ayrı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.

8 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması yönelik İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEKLER VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1200 Euro nakit para, 1 adet silah, 1 şarjör ve 5 adet fişek, ileri tarihli 350 bin TL ve 3 milyon 500 bin TL tutarında çek ele geçirildi.

