Sahte altın dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan başlayıp Isparta'da kuyumcuları dolandıran şebekenin Aksaray istikametine geldiği bilgisine ulayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E-90 Karayolunda, 34 HZC 244 plakalı aracın gelmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Araç durdurulurken, araçta bulunan Ümit Ö. (43) ve Engin Can A. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Savcılık kararı ile İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirilen araçta yapılan aramada çok sayıda altın görünümlü sahte bilezik ve kolye ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları piyasaya sürerek kuyumcuları dolandırdıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Aksaray Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şahıs cezaevine gönderildi.