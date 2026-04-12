Sahte altın kalpazanlarına baskın

İstanbul'daki bir adreste altın üretimi yapıldığına dair 6 Nisan'da gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İddiaya göre, Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokakta bulunan bir adreste sahte altın üretilip piyasaya sürülüyordu. Emniyet güçlerinin çalışmalarıyla kısa sürede şüpheli adres tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Adreste sahte altın üretimi yapılarak dolandırıcılık faaliyeti yapıldığı belirlendi.

Operasyonda şüpheli olduğu tespit edilen şüpheli 7 suç kayıtlı Y.A. gözaltına alınırken, söz konusu adreste yapılan aramalarda gram altın modellerinin sahte olarak hazırlandığı çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.