Giriş Tarihi: 2.9.2025 16:16 Son Güncelleme: 2.9.2025 16:22

Sahte altın satan 1 kişi tutuklandı

Antalya’da bir kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran A.Y. ve M.S.D polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden 3 adet sahte altın zincir çıkarken, olayla ilgili 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satılarak kuyumcunun dolandırılması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. ve M.S.D isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 3 adet sahte altın zincir ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından 'dolandırıcılık' ve 'paraya eşit sayılan değerler' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.S.D., adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

