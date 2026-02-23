Sahte altınla alışveriş skandalı: 15 mağdur, 2 gözaltı

Şüpheliler internet sitelerinde yer alan cep telefonu ilanlarıyla irtibata geçerek alıcı gibi davrandı. Buluşma sırasında telefon bedeli olarak bijuteri mağazalarından temin ettikleri sahte çeyrek ve yarım altınları teslim eden zanlılar, telefonları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını, aldığı altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda öğrenen bir vatandaşın şikâyeti üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndan kiraladıkları araçla Nevşehir'e geldikleri ve aynı yöntemle kentte 4 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, zanlıların Kayseri, Niğde ve Aksaray'da da benzer yöntemle toplam 15 kişiyi mağdur ettiğini belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı karayolları uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 sahte çeyrek altın, 2 sahte yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, bir miktar nakit para ile 2 sahte plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, kiralık araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.