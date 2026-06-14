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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Sahte araç kiralama çetesi çökertildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sahte araç kiralama çetesi çökertildi
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KAYSERI'de araç kiralamak isterken 87 bin TL dolandırılan bir vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkardı. Siber polisinin çalışmaları sonucu, sahte araç kiralama siteleri üzerinden 51 kişinin toplam 5 milyon 970 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte araç kiralama çetesi çökertildi
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