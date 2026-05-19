Sahte araç kiralama çetesine dev operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama ilanlarını üst sıralara taşıdığı belirlendi.

VATANDAŞI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yürütülen çalışmalarda, ilanlarda yer alan GSM numaraları üzerinden mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, kendilerini kurumsal firma gibi tanıttıkları, kasko poliçesi, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi gerekçelerle vatandaşlardan yüksek miktarlarda para talep ettikleri tespit edildi.

954 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 ay süren teknik takip ve projeli çalışma sonucunda, 13 farklı olayda şüphelilerin toplam işlem hacminin 954 milyon 974 bin 644 lira 86 kuruş olduğu belirlendi.

23 İLDE 39 GÖZALTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli merkezli olmak üzere toplam 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. 44 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

