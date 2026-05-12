Sahte araç kiralama siteleriyle 102 milyon liralık vurgun: Sahte “çağrı merkezi” bile kurmuşlar!

KAPARO ADI ALTINDA PARA TOPLAYIP İZ KAYBETTİRDİLER

Şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde kapora veya ürün bedeli bahanesiyle para talep ettikleri anlaşıldı. Mağdurların gönderdiği paraların, banka hesapçı ağı kullanılarak transfer edildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilerek haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ülke genelinde 88 farklı olay aydınlatılırken, olaylara karışan 82 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hesap hareketliliği olduğu saptandı.

ŞAFAK VAKTİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün saat 06.30 sıralarında Gebze merkezli olarak aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da bulunduğu toplam 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında incelenen şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlenirken, firari konumdaki 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

