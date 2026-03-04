Sahte ‘araç muayene randevusu’ ile akılalmaz vurgun! Şüphelilerin hesabından servet çıktı: Tam 810 milyon TL!

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.