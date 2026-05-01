Sahte bankacılara KOM tokadı! 1.8 milyonluk vurgun

Batman'da "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle bir vatandaşı hedef alan ve yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç elde eden şebeke, emniyetin titiz takibiyle çökertildi. Sağlık sigortası iadesi vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı, KOM ekiplerinin dijital ve saha incelemeleriyle aydınlatıldı.

"SİGORTA İADESİ" YALANIYLA 1.8 MİLYON TL ÇALDILAR

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, hedef aldıkları vatandaşı telefonla arayarak kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Şüpheliler, "sağlık sigortasında biriken prim tutarlarının iade edileceği" vaadiyle mağduru ikna ederek banka bilgilerine ulaştı. Bu yöntemle vatandaşın hesabından toplam 1 milyon 800 bin TL buharlaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

Mağdurun şikayeti üzerine Batman KOM Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Paranın izini süren ekipler, ilgili bankaların şubelerinden ve ATM'lerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceledi. Yapılan teknik analizler sonucunda, parayı çeken ve transfer eden 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, 15 Nisan 2026 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Batman merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları belirlenen M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak Batman'a getirildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.