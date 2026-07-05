Sahte belge üretip kargoyla gönderiyordu... Suçüstü yakalandı!





YENİ PAKETLERİ HAZIRLIYORKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, yasa dışı kargoları şubeye teslim eden kişinin A.E.M. (25) olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, şüpheliyi aynı kargo şubesinde yeni bir gönderi hazırlığındayken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise; 4 sahte vize etiketi, pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi, pasaport kontrol noktalarında kullanılan giriş-çıkış silikon mührü, 2 cep telefonu ele geçirildi.



TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.M., 1 Temmuz'da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör