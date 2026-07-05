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Giriş Tarihi: 5.07.2026 11:11

Sahte belge üretip kargoyla gönderiyordu... Suçüstü yakalandı!

İstanbul’da göçmen polisi, insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir kargo firmasının transfer merkezine operasyon düzenlendi, paketlere gizlenmiş çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Yasa dışı gönderileri teslim eden 25 yaşındaki A.E.M., aynı şubede yeni paketler hazırlarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Sahte belge üretip kargoyla gönderiyordu... Suçüstü yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakcılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezine operasyon düzenledi. Farklı isimler adına düzenlenen ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan 12 ayrı kargo paketini inceleyen uzman ekipler, gizlenmiş bölmelerden farklı ülkelere ve kişilere ait; 4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı, 9 sahte sürücü belgesi ele geçirdi.



YENİ PAKETLERİ HAZIRLIYORKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, yasa dışı kargoları şubeye teslim eden kişinin A.E.M. (25) olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, şüpheliyi aynı kargo şubesinde yeni bir gönderi hazırlığındayken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise; 4 sahte vize etiketi, pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi, pasaport kontrol noktalarında kullanılan giriş-çıkış silikon mührü, 2 cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.M., 1 Temmuz'da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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Sahte belge üretip kargoyla gönderiyordu... Suçüstü yakalandı!
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