Sahte belgecilik operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Emniyeti
'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınması için sahte belgeler hazırlayan ve ikamet izni için ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlayarak suç faaliyetinde bulundukları saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çok sayıda adrese eşzamanlı Özel Harekât destekli operasyon düzenlendi. 31 kişi gözaltına alındı, bazı sahte belgeler ve evraklar ele geçirildi.