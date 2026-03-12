Sahte belgelerle “Oturum İzni” aldırmak isteyen 4 firmaya operasyon

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelerek ikamet izni başvurusu yapan bazı yabancı uyruklu kişilerin sahte banka hesap dökümleri ve diğer sahte belgelerle "Oturum İzni" müracaatında bulunduklarını tespit etti. Söz konusu kişilere aracılık eden kişiler belirlendi.

Fatih ve Ümraniye ilçelerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik "Danışmanlık" faaliyeti yürütülülen ve yapılan tespitlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 4 adrese operasyon yapıldı. Para karışıklığında söz konusu sahte ve yanıltıcı belgeleri hazırlayan, yabancı uyruklu kişilere temin eden ve düzenleyen 13 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE KAŞELER HAZIRLAMIŞLAR

Şüphelilerin Türkmenistan, Özbekistan, Suriye ve İran uyruklu kişilere sahte belgelerle "Oturum İzni" aldırmaya çalıştıkları saptandı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; beş cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, ikamet ve çalışma izni alınabilmesi için oluşturulan sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal, farklı kişilerin ve kuruluşların adına düzenlenmiş tercüme bürosu denklik kaşeleri, eğitim müşavirliği denklik kaşeleri, eğitim müşaviri kaşesi olmak üzere çok sayıda kaşe ele geçirildi. Gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler yasal işlemlerinin ardından "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından adliyeye sevk edilecek.