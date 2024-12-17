Sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi almaya çalıştılar: 149 şüpheli gözaltına alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü, yurt dışı eğitim kredisi almak için sahte belgeler düzenleyen kişiler hakkında sAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulundu. Savcılığın açtığı soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt dışı eğitim kredisi almak amacıyla sahte belgelerle başvuruda bulunan 149 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SAHTE BELGELERLE YURT DIŞI KREDİSİ ALINMIŞ

Şüpheliler, Almanya, İsviçre ve İzlanda'daki prestijli üniversitelerde eğitim aldıkları iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nden yurt dışı eğitim kredisi talebinde bulundu. Ancak yapılan araştırmalarda, bu üniversitelerde eğitim gören şüphelilerin kaydının olmadığı, bazılarının lisans diplomasına bile sahip olmadığı ve yurt dışı çıkış-giriş kaydı bulunmadığı tespit edildi. Şüphelilerin düzenledikleri sahte belgelerle kredilere başvurdukları ortaya çıktı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 149 şüpheliden 103'ü gözaltına alındı. Firari durumda olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şüphelilerin yurtdışındaki üniversitelerden aldıkları belgelerle ilgili yapılan incelemelerde, Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, zu Koln Üniversitesi ve St. Gallen Üniversitesi gibi kurumlarla ilgili sahtecilik yapıldığı belirlendi.

POLİSİN KARARLI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Emniyet ekipleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine başlatılan bu soruşturma ile büyük bir dolandırıcılık ağına son verdi. Operasyonlarda elde edilen sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi almak isteyen şüphelilerin oluşturduğu ağ, emniyet güçlerinin kararlı müdahalesiyle çökertildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.