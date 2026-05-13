Sahte çağrı merkezi ile 102 milyonluk vurgun: İşte dev operasyonun perde arkası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen bazı şikayetler üzerine, internet üzerinden uygun fiyatlı araç kiralama ilanı vererek vatandaşları ağlarına düşüren bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, "oltalama" yöntemiyle hazırladıkları sahte siteler üzerinden 88 kişiyi dolandırdığı belirlendi.Açık hatlar üzerinden sözde "çağrı merkezi" hizmeti vererek mağdurları profesyonel bir şekilde ikna ettikleri ortaya çıktı. Polisin incelediği hesap hareketlerinde, suç örgütünün tam 102 milyon 537 bin 610 TL tutarında bir para trafiğini yönettiği belirlendi.

29 İLDE 76 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli Polisinin başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, gerekli delillerin toplanmasının ardından 12 Mayıs 2026 Salı günü operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli başlatılan ve 29 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 82 şüpheliden 76'sı yakalandı.Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde ise 1 milyon TL değerinde 2 motosiklet, 86 akıllı telefon ve 92 sim kart, 5 dizüstü bilgisayar, 5 ata lira altın. ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü ve tamamlanan işlemlerinin ardından 15 Mayıs 2026 Cuma günü Gebze Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.