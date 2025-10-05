Sahte dekont çetesinden milyonluk telefon vurgunu

İstanbul'da ikinci el cep telefonu satan vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık şebekesi, sahte banka dekontları, çağrı merkezi aramaları ve şirket görünümlü belgelerle onlarca kişiyi kandırdı. "Para hesabınızda ancak blokede..." sözleriyle başlayan plan, satıcıları milyonluk tuzağın içine çekti.İddialara göre, ilan sitelerinde satışa çıkarılan iPhone'lara müşteri gibi yaklaşan şüpheli İlkay D., farklı isimlerle satıcılarla iletişime geçerek parayı yatırdığına dair sahte dekontlar gösterip cihazları teslim aldı.Şebeke, sahteciliği güçlendirmek için "444" ile başlayan bir çağrı merkezi numarası kullandı. İlkay D.'nin telefonuna bu numarayla kayıtlı olan Şennur S., mağdurları arayarak kendini müşteri temsilcisi gibi tanıttı. Güven kazanmak için kimlik doğrulaması benzeri işlemler yaptıktan sonra "Ödeme gerçekleşti, blokaj kalkınca hesabınıza geçecek" ifadeleriyle satıcıları oyaladı. Şüpheliler, WhatsApp üzerinden sahte vergi levhası, kimlik görseli ve başka belgeler de gönderdi.23 Nisan 2024 ile 6 Mart 2025 arasında 12 kez aynı yöntemle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. İlkay D., Şennur S. ve Hakan Ö.'nün "nitelikli dolandırıcılık"tan 15 yıla kadar hapsi istendi.