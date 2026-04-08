Haberler Yaşam Haberleri Sahte dekont davasında karar! 10 sanığa 2 yıl 1 ay ceza
Giriş Tarihi: 8.04.2026 19:17

Sahte dekont davasında karar! 10 sanığa 2 yıl 1 ay ceza

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına sahte dekont düzenleyip sosyal medyada dolaşıma soktukları, ayrıca İnce’ye ait olduğu öne sürülen sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları iddia edilen 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 10 sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

UMAY SENA SÜMER
Sahte dekont davasında karar! 10 sanığa 2 yıl 1 ay ceza
Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına sahte dekont düzenleyip sosyal medyada dolaşıma soktukları, ayrıca İnce'ye ait olduğu öne sürülen sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları iddia edilen 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ile taraf avukatları katıldı. Hakim, bir önceki celse mütalaanın açıklandığını anımsatarak, son beyanları için sanıklara söz verdi.

Sanık müdafileri, müvekkillerinin isnat edilen fiillerle ilgisi bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ile Gülsün A. ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

10 SANIĞA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar, Arkan G, Mehmet G, Mustafa Ç, Salim Faruk K, Gülsün A, Kadir A, Murat T, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nın 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Mehmet G, Salim Faruk K, Soner Hakkı Ç, Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında Muharrem İnce'ye 'hakaret' suçundan açılan davanın ön ödemeye tabi olması ve sanıkların ödemeyi yapmış olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

