Sahte diploma olayında yeni gelişme: SABAH ortaya çıkarmıştı!

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda yaşanan sahte diploma olayını ilk kez Sabah duyurmuştu. Okulda 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin iddiaya göre 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Ardından geceleri temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan'dan aldığı şifreler sayesinde girerek önce muhasebe bölümüne kaydını yaptırdı.

YATAY GEÇİŞLE BAŞKA BÖLÜME

Güçtekin, daha sonra Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne yatay geçiş yaptı. Daha sonra ise notlarını değiştirerek bu bölümü birincilikle bitirdi gibi gösterip 2023 yılında Dr. Öğr. Gör. Özgür Manap Konferans Salonunda gerçekleşen törenle diplomasını rektör Cüneyt Erenoğlu'nun elinden aldı.

MEMUR OLMUŞ

Okulda hademeliğe devam eden Serdal Güçtekin iddiaya göre 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ndan aldığı notu sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı.

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ OLDU

Üniversite mülakatlarına girmeye hak kazanan Güçtekin 100 puan alarak üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'ne mali işler koordinatörü olarak göreve başladı.

BAŞKA BİR BÖLÜMÜ KAZANDI GİBİ GÖSTERMİŞ

Korkunç gerçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Serdal Güçtekin'in Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne girmeye hak kazanan bir kişinin kaydını yaptırmamasını fırsat bilip kendi ismini yazdığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Güçtekin tutuklanarak cezaevine gönderilirken bu sabah olayla ilgili farklı bir gelişme yaşandı. Dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan bu sabah gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen Arıcan, evrakta sahtecilik suçlmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.