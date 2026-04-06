Sahte dişçi mahalleliyi şoke etti: Evini diş kliniğine çevirip ameliyat yapmış! "Memnunduk ama doktor değilmiş"

RANDEVU SİSTEMİYLE KABUL EDİYORDU
Yapılan incelemelerde Cihangir Tüfenk isimli şahsın, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte belgeyle diş hekimliği yaptığı ve hastalarını randevu sistemiyle kabul ettiği ortaya çıktı.
"GELENLER MEMNUNDU, ŞOK OLDUK"
Operasyonun ardından konuşan mahalle sakinleri, yaşananlara inanmakta güçlük çektiklerini belirtti. Bir mahalle sakini, "Babasından kalma evdi, uzun süredir burayı kullanıyordu. Evi resmen diş kliniğine çevirmişti. Bayağı da müşterisi vardı. Gelenler memnun kalıyordu ama doktor falan değilmiş. Biz de alınınca öğrendik, gerçekten şok olduk" ifadelerini kullandı.