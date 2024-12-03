Sahte dolar operasyonu: Polisin hızlı takibiyle 20 bin dolar ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla sonuçlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde sahtecilik yapan şebekeye yönelik büyük bir darbe vurdu.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü KISKIVRAK YAKALANDI

Elde edilen bilgilere göre, Y.C. isimli şüphelinin liderliğinde hareket eden şebeke üyelerinin, sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarlarını dolaşıma sokarak komisyon karşılığında satış yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

20 BİN SAHTE DOLAR VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin titiz çalışması, dolandırıcıların piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde etme planını boşa çıkardı.

EMNİYETTEN ÖNEMLİ MESAJ

Emniyet yetkilileri, vatandaşların bu tür sahtecilik girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda hemen polise ihbarda bulunmalarını istedi. Operasyon, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına karşı kararlılıkla mücadele eden güvenlik güçlerinin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.