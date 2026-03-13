Sahte e-Devlet sitesiyle tuzak

İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden işadamı Sedat Erdem'in telefonuna, "Hakkınızdaki dosyada karar öncesi tarafınıza tanınan sürenin sonuna gelinmiştir. Bilgi izin bizi arayın" attıkları mail ile 55 bin TL para istedi. Numarayı arayan Erdem'in karşısına kendini avukat olarak tanıtan biri çıktı. Dolandırıcı, sözde 55 bin lira olan borcun saat 17:00'ye kadar ödenmesi gerektiğini söyledi. İşadamı, verilen cezainfaz. org adresine giriş yaptığında karşısına e-Devlet sisteminin birebir kopyası çıktı. Erdem, "Siz dolandırıcısınız" deyince telefon yüzüne kapandı. Erdem; "Ödeme için bir adres söylüyor. Giriş yaptığımda aynı E-devlet ekranı gibi açılıyor. Gerçek avukatın sicil numarasını da kullanıyor" dedi.