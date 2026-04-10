Sahte e-imza çetesi davası 5 Mayıs’a ertelendi

Bazı kamu kurumlarında görevli yöneticilerin e-imzaları kullanılarak sahte belge düzenlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, üç dosyanın birleştirilmesiyle 29'u tutuklu toplam 322 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Hakim, sanıkların dinlenmesine devam edileceğini açıkladı.

"GÖKAY CELAL GÜLEN İLE İŞİMİ BÜYÜTMEK AMACIYLA ANLAŞMIŞTIM"

Söz verilen tutuklu sanık Zeynep Karaca, birleştirilen üç iddianamede de adının geçtiğine dikkat çekerek, dijital materyallerinin defalarca incelendiğini, sahibi olduğu akademiye ait tüm evrak, reklam ve verilerin denetime açık olduğunu ifade etti. Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten Karaca, "Burada neden tutulduğumu anlamıyorum. Bugüne kadar karakol kapısından geçmemiş biri olarak içinde bulunduğum durum benim için son derece ağır. Sanıklardan biri akademimden diploma aldığını iddia ediyor, ancak kendisini tanımıyorum. İsim benzerliği söz konusu olabilir. Gökay Celal Gülen ile işimi büyütmek amacıyla anlaşmıştım. Ancak bu anlaşmadan yalnızca 15 gün sonra operasyon yapıldı. Zaten bu süreç nedeniyle buradayım. Aramızdaki yazışmalar da yalnızca internet sitemin tasarımına ilişkindir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

"KADİROĞLU'YLA OTOGARDA İŞLETMESİ VAR DİYE GÖRÜŞÜRDÜK"

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen ise Karaca ile arasındaki iletişimin tamamen ticari faaliyet kapsamında olduğunu savunarak, mesaj içeriklerinin dosyaya eksik yansıtıldığını ve incelemenin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Suçlamaları reddeden Gülen, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık İbrahim Akyüz de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanık Ziya Kadiroğlu ile cezaevinde tanıştıklarını, Kadiroğlu'nun otogarda işletmesi olması nedeniyle zaman zaman görüştüklerini söyledi. Akyüz, isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraat talebinde bulundu. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, dosya kapsamında somut ve yeterli delil bulunmadığını vurgulayarak, esasa ilişkin mütalaanın sunulmasının ardından kapsamlı savunmalarını yapacaklarını belirtti. Avukatlar, bu aşamada müvekkillerinin tahliyesine ve nihai olarak beraatlerine karar verilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı mahkemeden, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek bir sonraki duruşmanın, salonun küçük olması sebebiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumumları Kampüsü'nde görüleceğini bildirdi. Duruşma 5 Mayıs'a erteledi.