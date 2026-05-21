Sahte e-imza çetesi davasında karar çıktı! Elebaşı Kadiroğlu’na 116 yıl ceza

Bazı kamu kurumlarında görevli yöneticilerin e-imzaları kullanılarak sahte belge düzenlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, üç dosyanın birleştirilmesiyle 29'u tutuklu toplam 286 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesice Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı son sözleri için sanıklara söz verdi. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

ELEBAŞI ZİYA KADİROĞLU'NA 116 YIL 3 AY HAPİS

Son sözlerin ardından hükmü okuyan Mahkeme Başkanı, örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'nu 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Resmi Belgede Sahtecilik, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak', 'Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkına Muhalefet' ve 'Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama' suçlarından 116 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

14 TAHLİYE KARARI

Hakim ayrıca, 256 sanığı çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, 29 sanığın beraatine karar verdi. Öte yandan 29 tutuklu sanıktan 14'ü hükümle birlikte tahliye edildi.

