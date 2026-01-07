Sahte e-imza çetesi hakim karşısında

Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaların taklit edilerek sahte belge düzenleyen suç örgütüne yönelik yapılan 3. dalga operasyonu kapsamında aralarında örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ve 18 örgüt üyesinin de bulunduğu 26'sı tutuklu toplam 123 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı kimlik tespitinin ardından savunmaları için sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Avni Taşcı, usulsüz işlemlerden haberi olmadığını belirterek, "Benim kahve dükkanım vardı. Yusuf isimli şahıs, 'Sana mesleki sertifika verelim nasıl olsa burda çalışıyorsun kahvecin var.' dedi. Sertifikalar barista ve kantin işletmeciliği belgesiydi. Ben verilen hiçbir belgeyi başka bir yere sunmadım. Maddi menfaat uğruna kullanmadım. Suçsuzum ve mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi. Tutuklu sanık Ayhan Ateş, uzun yıllardır gazetecilik yaptığını, örgüt üyeliği suçunu işlemediğini ve iddianamede adı geçen kişilerle telefon irtibatının bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Canan Özkan da gözaltına alındığı sırada evinde bulunan bilgisayarın üvey ağabeyi Ziya Kadiroğlu'na ait eski bir bilgisayar olduğunu, içeriğinden haberdar olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"MADEM TEKNİK SORUMLUYUM, BU İŞLEMİ ZİYA'DAN NİYE İSTEYEYİM?"

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, adının "sözde suç örgütünün beyni" olarak anılmasına ilişkin, "Birinci dosyamızın ifade tutanağına bakılırsa, Tarık Buğra'nın ustalık belgesi alabilmesi için Ziya ile görüştüğüm görülüyor. Bu aşamada, madem böyle bir örgütte teknik sorumlu olduğum iddia ediliyor, bu işlemi neden Ziya'dan isteyeyim? Aynı konu kapsamında, kendi mobil hattım üzerinden defalarca giriş yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı süre zarfında iki diplomam bulunmaktadır. Ne akıl ki hem suç işleyip hem de kendime diploma alayım. Siber Şube, hesaplarımdaki incelemesinde herhangi bir şüpheli para hareketi tespit edememiştir. Bu süre zarfında yaşananlarla ilgili suç yoktur demiyorum ancak bunların hiçbiriyle alakam yoktur." dedi.

SUÇA SÜREKLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tutuklu sanık Mıhyeddin Yakışır, hakkında üç ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirterek suça sürüklendiğini iddia etti. Yakışır, "Söz konusu örtülü yapı ya da benzeri bir yapıyla ilişkim yoktur. Daha önce beyan ettiğim gibi 3-4 adet e-imza çıkarttım. Bu konuda pişman olduğumu da ifade ettim. Bilgisayar hususu sorulduğunda bilgim olmadığını açıkça söyledim. Bilmediğim bir fiili kabul etmem mümkün değildir, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.Tutuklu sanık Oğuz Deniz ise Ziya Kadiroğlu'nun danışmanlık yaptığını bildiğini, belge almak isteyen kişilerin bilgilerini Kadiroğlu'na ilettiğini ve bunu çevresine yardımcı olmak amacıyla yaptığını savundu.

"BİLGİSAYAR KULLANIMINA DAİR TEKNİK BİR BİLGİM YOK"

Tutuklu sanık Zeynep Karacan, Ayhan Ateş aracılığıyla Ziya Kadiroğlu ile tanıştığını, aralarında duygusal bir ilişki bulunmadığını, diğer iki dosyada delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını ve bu dosyada da somut delil olmadığını belirtti. Ziya Kadiroğlu'ndan ziyade Gökay Celal Gülen ile iş anlaşması yaptığını söyleyen Karacan, "Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlı bir kurs yerim var. Bakanlık sistemine girişim yalnızca belge oluşturma işlemleriyle sınırlıdır. Onun haricinde düzenlenen sertifika ve belgelerle herhangi bir ilgim yoktur. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, dosyada yer alan araç ve gereçlerin örgütü kuran kişi tarafından temin edilip kullanılması gerektiğini, kendisinin bilgisayar kullanımına dair herhangi bir bilgi, belge veya teknik yeterliliğe sahip olmadığını, bu araçları kullanabilecek becerisinin de bulunmadığını ifade etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki dosyalar ile birleştirme talebinde bulunarak, suçların niteliği, tahkikatın henüz tamamlanmamış olması, delillerin karartılma ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın daha önce aynı konuya ilişkin olarak 23. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan diğer dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti