Sahte e-imza şebekesine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Bilişim Sistemine Girme' suçları işlendiğinin tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarında 161 şüpheliyi tespit etti.

MEZUNİYET BELGESİ DÜZENLEDİLER

İddialara göre e-imza, e-mühür, zaman damgası gibi hizmetlerde faaliyet gösteren TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) iki şirketin Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi ofislerine sahte kimlik ve ehliyetle başvuran şüpheliler, kamuda görevli 35 kişi adına yasadışı şekilde e-imza aldı. Bu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandı. Bu kurumlardan ikisi Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu. 6 kişi adına bu üniversitenin hukuk ve mühendislik fakültelerinden mezuniyet belgesi oluşturularak YÖKSİS sistemine eklendi. MEB bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonucu, 21 kişinin ise direksiyon sınav sonucu başarısız iken, başarılı duruma getirildi. Gazi Üniversitesi ile MEB'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, sistemlere yetkisiz şekilde erişim sağlayanlar ve haksız menfaat elde edenlere yönelik dün Ankara merkezli 23 ilde 161 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. 88 şüpheli hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor