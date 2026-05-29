Bürokrasiyi kullanarak dolandırıcılık yapmak istediler! Akılalmaz yöntemleri ortaya çıktı: Soruşturmaları hızlandırırız işinizi çözeriz

Ankara'da kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtan Furkan Devecioğlu kamu kurumlarını yanıltarak üst düzey makamlara nüfuz etmeye çalıştı. Tanıdığı makam sahibi isimler vasıtasıyla yeni kişilerle tanışmak için referans olmalarını istedi. Böylece sahte unvanla kurduğu güven ağını genişletti. Öyle ki. Devecioğlu tanışıklıkları sayesinde Ankara Adliyesi'ne ve HSK binasına, aracının önüne koyduğu sahte HSK araç kartı sayesinde protokol kapılarından giriş yaptı ve resmi otoparkları kullandı.

GÖREV DAĞILIMIYLA ÜST DÜZEY BÜROKRAT İMAJI VERDİLER

Bu güven ağını Devecioğlu daha sonra kamu kurumlarında bekleyen veya istenen işleri çözmek vaatleriyle kazanç kapısı haline getirdi. Devecioğlu'nun ekibine bir süre sonra Muhammet Serbak ve Sabri Yalun katıldı. Ankara faaliyetlerinin ardından şüpheliler, Fethiye ve Marmaris'e geçiş yaptı. Seyahat esnasında beylik tabancası bulunan emekli asker Muhammet Serbak kendisini Devecioğlu'nun koruması, Sabri Yalun ise şoförü olarak konumlandırdı.