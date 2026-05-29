Bürokrasiyi kullanarak dolandırıcılık yapmak istediler! Akılalmaz yöntemleri ortaya çıktı: Soruşturmaları hızlandırırız işinizi çözeriz

Ankara'da kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtan Furkan Devecioğlu kamu kurumlarını yanıltarak üst düzey makamlara nüfuz etmeye çalıştı. Tanıdığı makam sahibi isimler vasıtasıyla yeni kişilerle tanışmak için referans olmalarını istedi. Böylece sahte unvanla kurduğu güven ağını genişletti. Öyle ki. Devecioğlu tanışıklıkları sayesinde Ankara Adliyesi'ne ve HSK binasına, aracının önüne koyduğu sahte HSK araç kartı sayesinde protokol kapılarından giriş yaptı ve resmi otoparkları kullandı.
GÖREV DAĞILIMIYLA ÜST DÜZEY BÜROKRAT İMAJI VERDİLER
Bu güven ağını Devecioğlu daha sonra kamu kurumlarında bekleyen veya istenen işleri çözmek vaatleriyle kazanç kapısı haline getirdi. Devecioğlu'nun ekibine bir süre sonra Muhammet Serbak ve Sabri Yalun katıldı. Ankara faaliyetlerinin ardından şüpheliler, Fethiye ve Marmaris'e geçiş yaptı. Seyahat esnasında beylik tabancası bulunan emekli asker Muhammet Serbak kendisini Devecioğlu'nun koruması, Sabri Yalun ise şoförü olarak konumlandırdı.
HEDEFTE MUĞLA'DAKİ BÜROKRASİ'YE DE NUFÜZ ETMEK VARDI
Ekip, bu kez 29 Nisan tarihinde Marmaris Kaymakamlığını arayarak Furkan Devecioğlu'nu Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak randevu talep etti. Yapılan ziyaretlerde, Ankara'daki üst düzey bürokratlarla olan yakın ilişkilerden ve hakim-savcı tayinlerinden bahsedilerek Muğla'da ki üst düzey makamlara da nüfuz etmeye çalıştı.
4 BİN LİRALIK FATURAYI ÖDEMEMEK İÇİN BİLE NUFÜZ KULLANMAYA ÇALIŞTILAR
Marmaris Kaymakamlığı aracılığıyla Marmaris Öğretmenevi'nde 3 şüpheliye yer ayırtıldı. 30 Nisan gecesi yaşanan elektrik kesintisinden faydalanan şüpheliler, olayla ilgisi bulunmayan F.D.'ye ait T.C. kimlik bilgilerini konaklama belgesine işlediler. Şüpheli Devecioğlu, bu sahte isim altına imza atarak konaklama hizmet sözleşmesini imzaladı. Ertesi gün sabah saatlerinde, 4 bin 800 TL tutarındaki konaklama bedelini ödemeden ayrıldı.
TREN GARINDA YAKALANDILAR
Başsavcılığı'nın yürüttüğü incelemede, Furkan Devecioğlu'nun Adalet Bakanlığı ile hiçbir irtibatının bulunmadığı, hakkında yakalama kararı olduğu ve Muğla'da bir üniversitenin spor bölümünü yarım bıraktığı tespit edildi. Serbak ve Yalun'un ise birden fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı Şüpheliler, Ankara'ya dönüş yolculuklarının ardından tren garında düzenlenen operasyonla yakalandı. İncelenen dijitallerinde birçok makamla yakınlık kurduklarına dair paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.
YANCILARI DA DOLANDIRDI
Yakalanan Muhammet Serbak ve Sabri Yalun, ifadelerinde kendilerinin de Furkan Devecioğlu tarafından kandırıldığını ve 750 bin TL kadar zarara uğratıldıklarını iddia etti. Ancak savcılık, şüphelilerin önceki tanışıklık sürelerini ve kurumlardaki beyanlarını dikkate alarak birlikte hareket ettiklerini değerlendirdi. Şüpheliler hakkında 8 kamu görevlisinden bilgi edinmek amacıyla ifade alındı. Tanıklar, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları doğrulandı.
KAMU KURUMLARININ UĞRADIĞI ZARAR İDDİANAMEDE YER ALDI
Yaklaştıkları insanlara, hapisteki akrabalarının yerlerinin değişitirilmesi, randevu ve görüş imkanı sağlanması, bekleyen adli işlerin hızlandırılması noktasında vaatlerde bulunarak maddi kazanç temin ettikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında 21 Mayıs'ta iddianame hazırlandı. İddianamede, öğretmenevine ait 4 bin 800 TL'lik zarar sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık yanı sıra ismi kullanılan F.D.'nin de zarara uğratıldığı değerlendirildi. F.D.'nin kimlik bilgilerini usulsüz kullanmaktan "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kamu kurumunu zarara uğratmaktan "Nitelikli Dolandırıcılık", Sahte isimle sözleşme imzalamaktan "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 3 Şüphelinin yargılaması Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.