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Giriş Tarihi: 23.2.2022 16:00 Son Güncelleme: 23.2.2022 16:04

Sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla ve İzmir'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 litre el yapımı votka, , 25 şişe sahte alkol, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 15 litre el yapımı viski, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüphelilerden A.E., K.E. İzmir'de, M.Ş ve C.D ise Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi
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