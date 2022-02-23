Sahte içki operasyonunda uçaksavar mermisi ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 litre el yapımı votka, , 25 şişe sahte alkol, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, 15 litre el yapımı viski, 1 alkolmetre, 8 bin içki şişesi etiketi, 7 alkol aroması, 270 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 32 tabanca mermisi, 1 uçaksavar mermisi ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüphelilerden A.E., K.E. İzmir'de, M.Ş ve C.D ise Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.E., K.E., M.Ş. VE C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.