Sahte içkiye 6 kurban daha

Sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Erzincan Antalya , Aksaray, Sivas ve Ankara'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden, Mustafa Pak, Erol Cengiz ve Özgür Türkmen'in önceki gün ölmesinin ardından, tedavi altındaki 7 kişiden Yunus Yurtseven de dün sabah yaşamını yitirdi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce ölen 3 kişinin ardından, entübe edilen 4 kişiden Ali Çalışkan da dün sabah öldü. Entübe haldeki E.Ö., E.T., H.S. de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sahte içkileri üreten M.O. ise tutuklandı. Erzincan'da önceki gün Hasan Başer'in (72) ölümünün ardından, dün de Aydın Güler (63) yaşamını yitirdi. K.B., Y.A. ve S.T.'nin tedavileri devam ederken, olayla ilgili Y.B. ve M.C. gözaltına alındı, 1 kişinin de aranıyor. Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği ileri sürülen 2 çocuk babası terzi Erkan Partal (56), eşi tarafından ölü olarak bulundu. Partal'ın evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu.Toplam 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de tutuklandığı Sivas'ın Zara ilçesinde yoğun bakımda tedavi görenlerden 63 yaşındaki C.A. da hayatını kaybetti. S.P. (54), E.Ş. (45) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürerken Ö.Y. (45), M.K. (47) ve O.U. (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde de geçen hafta sonu metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden E.T. dün hayatını kaybetti. Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan R.E. mahkemece tutuklandı. Son dönemde sahte içkiden ölenlerin sayısı İstanbul 'da 8, Antalya'da 4, Gaziantep'te 4, Kahramanmaraş'ta 4, Sivas'ta 5, Gaziantep'te 3, Yalova'da 2, Erzindan'da 2, Mersin, Aksaray ve Ankara'da birer olmak üzere toplam 35 kişiye ulaştı.YURTgenelinde sahte içkiye yönelik düzenlenen "zehir" operasyonlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı operasyonlar şöyle:Ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 490 şişe içerisinde 265 litre sahte içki ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre de etil alkol ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Bodrum, Marmaris, Milas ile Fethiye ilçelerindeki otel, restoran ve eğlence mekanlarına düzenlenen operasyonlarda, 150 şişe sahte içki, bidon içinde 30 litre sahte içki, 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan 50 kit ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.Park halindeki aracın içinde bulunan içki şişelerinden şüphelenen polis, sürücünün evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 170 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirdi.Nizip ve Şahinbey ilçelerinde yapılan 2 operasyonda 57 şişe sahte, 14 litre dökme, 583 şişe de bandrolsüz içki ele geçirildi100 şişe sahte içki ve 60 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, ürettiği sahte içkilere orijinal bandrol yapıştıran bir kişi yakalandı.