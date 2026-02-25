Sahte ilanla 13 milyon liralık vurgun! 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir vatandaşın, internet üzerindeki sahte konut ilanı aracılığıyla 13 milyon lira dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçildi. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bağlantıları tespit edildi. 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla bağlantılı para trafiği ve olası diğer mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.