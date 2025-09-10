Sahte ilanlarla dolandırdılar: Milyonlarca lira haksız kazanç

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 34 vatandaşı toplam 4 Milyon 548 Bin 695 TL para toplayarak dolandıran 74 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.