Haberler Yaşam Haberleri Sahte ilanlarla dolandırdılar: Milyonlarca lira haksız kazanç
Giriş Tarihi: 10.9.2025 10:48 Son Güncelleme: 10.9.2025 10:51

Sahte ilanlarla dolandırdılar: Milyonlarca lira haksız kazanç

Gaziantep’te internet sitelerine araç, eşya ve telefon satış ilanları vererek 34 vatandaşı dolandıran 74 şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sahte ilanlarla dolandırdılar: Milyonlarca lira haksız kazanç

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Ağustos ayı içerisinde 34 vatandaşı toplam 4 Milyon 548 Bin 695 TL para toplayarak dolandıran 74 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte ilanlarla dolandırdılar: Milyonlarca lira haksız kazanç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz