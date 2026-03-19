Sahte ilanlarla ‘kapora’ tuzağı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik en büyük mali operasyonlarından birine imza atıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonda milyarlarca liralık suç geliri deşifre edildi. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini resmi kurum/kuruluş veya otomotiv firması gibi gösterdikleri, sahte araç ve yedek parça satış ilanları yayımlayarak vatandaşları ağlarına düşürdükleri, "Kapora" bedeli adı altında binlerce kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Örgütün yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan sağladığı 8 milyar 723 milyon 958 bin TL'yi farklı yöntemlerle akladığı belirlendi. Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 49 şüpheliden 32'si tutuklanırken 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!