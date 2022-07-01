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Giriş Tarihi: 1.7.2022 12:24

Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

1 Temmuz Cuma günü yeni ayın ilk gününde Show Tv ekranlarında Sahte Kabadayı filmi yer alacak. Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı filmin senaristliğini ise Suavi Sualp üstlenmiştir. Komedi türünde olan film en eski Türk filmleri arasında yerini alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Selen’in yer aldığı Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Babasının intikamını almak için farklı bir dünyanın kapılarını aralayan Kemal'in başına gelenleri anlatan Sahte Kabadayı filmi 1 Temmuz Cuma akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Sinemaseverler filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve çekildiği mekanları öğrenmek için araştırma yapıyor. 1976 yılı yapımı Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının mafya babası olduğunu bilmeden tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünür.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı filminin çekimler İstanbul ve İzmit'te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

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Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler?
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