Sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

Kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan Hakan Erkan, sosyal medya hesapları üzerinden verdiği ilanlarla "Niksar bakımı" adı verilen bir yöntemle büyü, nazar veya ruhsal sıkıntıları giderdiğini iddia ediyordu. İlahi güçleri sayesinde ruhsal bunalımda olan kişilere şifa dağıttığını ileri süren Erkan, bu yöntemle kendisine başvuran yüzlerce kişiden milyonlarca lira topladı. İddiaya göre Erkan'ın hesabına para yatırmalarına rağmen kendisinden bir türlü dönüş alamayan yüzlerce mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hakkında soruşturma açılan Erkan kayıplara karıştı. KKTC topraklarında yasadışı olarak kaldığı gerekçesiyle tutuklanan Erkan'ın iadesi için adli süreç başlatıldı.