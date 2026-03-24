Sahte MİT görevlisi suçüstü yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran C.G., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak korku ve baskı altına aldığını, yönlendirmeler sonucu 59 bin euroyu elden verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

EKİPLER FİZİKİ TAKİP BAŞLATTI

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, C.G.'nin şüpheli E.Ç. ile irtibatının sürdüğünü tespit etti. Şüpheli E.Ç., aynı yöntemle C.G.'nin bankadan çektiği 42 bin avroyu almak için geldiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. C.G.'ye ait 42 bin avro teslim edilirken, şüphelinin cep telefonuna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.