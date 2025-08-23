Ölüm fabrikası kurmuşlar! Antalya’da sahte içki imalathanesine baskında 119 ton sahte içki ele geçirildi

Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sahte içki imalathaneleriyle ilgili güvenlik birimlerinin sıkı takibi devam ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların ardından Antalya'da 5 farklı adreste sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takibin ardından sahte içki üretimi yapılan imalathanelere baskın yapıldı.

119 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda 119 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilirken, 7 şüpheli de yakalandı. Operasyonu yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" dedi.