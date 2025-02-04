Sahte pasaport şebekesi… Pasaport okuyucu cihazlarla yakalandılar

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Büyükçekmece ve Esenler İlçeleri'nde sahte belge üretim atölyesi olarak kullanıldığı tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Sahte pasaport ve sahte kimlik imal ederek satan A.E. (28), E.E. (37), M.H. (30), M.E. (26) ve M.H.J. (29) isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

dreslerde yapılan detaylı aramalarda; iki lazer kazıma ve markalama makinesi, bir lazer kesim gravür makinesi, 12 kart basma cihazı, beş dizüstü bilgisayar, altı mor ışık cihazı, sekiz yazıcı, üç lamine kaplama, üç NFC cihazı, dört milimetrik kesim cihazı, bir sıcak baskı cihazı, üç pasaport okuyucu, iki bin 759 adet kimlik kartı/sürücü belgesi, iki bin 340 vize etiketi, 70 pasaport, 13 bin 500 basıma hazır kimlik kartı, beş bin 500 boş pasaport sayfası, bin 620 lamine filmi, 85 mühür, 65 pasaport çipi, 400 güvenlik hologramı ile sahte pasaport ve sahte kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

5'İ DE TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.