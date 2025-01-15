Sahte pasaport şebekesine operasyon… “Hediyelik Eşya” kutusunda gönderdiler…

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) tespitlerinin ardından İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde yasal veya yasa dışı olarak bulunan ve yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmış olan ve "Firari" konumunda bulunan kişilerin bulundukları ülkelerde kullanmaları için sahte evrak ve belgeler hazırlayan ve satan 13 kişi çifte operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte pasaport ve sahte kimlik başta olmak üzere farklı sahte evrak ve belgeleri yurt dışına "Hediyelik Eşya" kutusu ve tablolar içerisine gizleyerek kargo yoluyla gönderdikleri saptandı.

YÜZLERCE SAHTE BELGE BULUNDU

Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt ve Fatih İlçeleri'nde baskın düzenlenen adreslerde kargolanmak üzere bekletilen hediyelik eşya kutusu içine gizlenmiş halde sahte kimlik kartları, sahte vize etiketleri, sahte sürücü belgeleri ve sahte pasaportlar ele geçirildi. Yapılan detaylı aramalarda bin 150 sahte pasaport, sahte kimlik kartı, sahte vize etiketi, sahte sürücü belgeleri, lazer kazıma ve markalama makineleri, Laminasyon makineleri, kart basım makineleri, Mor Işık Cihazları, yazıcılar, bilgisayarlar, NFC Cihazları, kart okuma cihazları, tarayıcılar ile birlikte sahte pasaport ve sahte kimlik hazırlanmasında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.