Sahte pasaporta suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezine operasyon düzenledi. Farklı isimler adına düzenlenen ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan 12 ayrı kargo paketini inceleyen uzman ekipler, gizlenmiş bölmelerden farklı ülkelere ve kişilere ait; 4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı, 9 sahte sürücü belgesi ele geçirdi.

YENİ PAKETLERİ HAZIRLIYORLARDI

Polis, yasa dışı kargoları şubeye teslim eden kişinin A.E.M. (25) olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, şüpheliyi aynı kargo şubesinde yeni bir gönderi hazırlığındayken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgesi, pasaport kontrol noktalarında kullanılan giriş-çıkış silikon mührü, 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.