Sahte poliçe ile dolandırdılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde sahte site üzerinden vatandaşlara kasko ile sigorta poliçesi düzenlendiğini ve çalıntı kredi kartları bilgileriyle fatura ödemeleri gerçekleştirildiğini tespit etti.

ACENTE ŞİRKETİNİN SİSTEMİNİ HACKLEDİLER

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonun perde arkasına SABAH ulaştı. Siber dolandırıcılar, Ankara hizmet veren sigorta acente şirketin sistemini hackleyerek ele geçirdi. Ardından oluşturdukları sahte trafik sigorta sitesini Google reklam verilerek üst sıralara çıkması sağlandı.

GOOGLE'DA ÜST SIRALARA ÇIKARDILAR

Siteye giriş yapan araç sahipleri, oluşturulan sahte web sitedeki panele araç ve iletişim bilgilerini girdi. Dolandırıcılar yazılan araç bilgilerini başka sistem üzerinden kasko ve sigorta fiyatını alarak düşük oranla whatsapp üzerinden tekliflerini iletti. Uygun fiyat ile kasko veya sigorta yaptırdığını düşünen mağdurlar kredi kartı bilgilerini dolandırıcılara gönderdi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ İLE FATURA ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Siber dolandırıcılar, ele geçirdikleri sigorta acente şirketinin sistemine araç bilgilerini girerek sigorta işlemini tamamlarken sahte fatura ve oluşturulan poliçeyi de whatsapp ve mail üzerinden mağdurlara gönderdi. Yasal sistem üzerinden yapılan poliçeler mağdurların e-Devlet'ine düştü. Şebeke, İstanbul, İzmir ve Bursa'da bulunan internet, doğalgaz, elektrik faturası ödeme noktalarında peşin aldıkları paraları ceplerine indirirken mağdurlardan aldıkları kredi kartı bilgileri kullanarak ödeme yaptı.

SİGORTA POLİÇELERİ İPTAL EDİLDİ

Sigorta şirketinin oluşturulan poliçeleri fark etmesi üzerine merkez ile iletişime geçerek sistemin kontrol edilmesini istedi. İncelemeler sonucunda sitemin ele geçirildiğini fark etmesi üzerine poliçeleri iptal ederek mağdurlara mesaj yoluyla iletti. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda poliçe tazmin edilen 40 mağdurun ifadesi ve fatura ödemesi yapılan 23 şüphelinin ifadesini aldı. Siber polisi çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara merkezli 8 ilde 23 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakaladı. Ankara emniyetine getirilen zanlıların sorgusu sürüyor.