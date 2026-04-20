Sahte polis çetesine eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kendisini polis, savcı ve banka personeli olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran çeteye, 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak klasik "terör soruşturması" kurgusuyla mağdurları hedef aldığı belirlendi. "Kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor, adınıza para toplanıyor" şeklindeki söylemlerle güven tesis ettikleri tespit edildi. Banka üzerinden gönderilen paraların ise "teminat" olarak değerlendirileceği yönünde yönlendirme yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 11'i tutuklandı.